Aare Prants kaptenina andis laupäeval Väike-Maarja valla suurtele mehepoegadele viimast korda käsu “Mehed, köiele!” ja lisas juhise, et sümboolne jupp köieveoköiest tuleb asetada Simuna spordihoone trofeekappi.

Viimase kümne aasta jooksul on Väike-Maarja valla köieveomeeskond saanud üleeestilistelt valdade mängudelt seitse medalit. Võisteldud on sisuliselt samas koosseisus. “Lõpetamine oli meeskonna ühine otsus,” kinnitas Aare Prants. “Oleme kogu aeg tipus olnud ja tipust on hea lahkuda.”