Viru-Nigulas vahetatakse väsinud saun uue vastu

Vana saun asub kirikule kuuluvas majas. Pesemiskoht on nii amortiseerunud, et pileteid sinna ei müüdud. Küll aga võisid saunateenust kasutavad inimesed ihuharimise eest tasuda.

Viru-Nigula koguduse juhatuse esimees Veiko Oder ütles, et saun asub leerimajas, kus on ka kaks korterit. Kui uus saun valmis saab, siis Oderi sõnul vanaga midagi ette ei võeta. “Saun jääbki lihtsalt seisma, sellega pole mingeid plaane,” lausus Oder.

Viru-Nigula aleviku vahel tehtud kiirküsitlus näitas, et inimesed on küll kursis uue sauna rajamisega, kuid selle kasutamisest nad eriti huvitatud pole, vaid üks naisterahvas ütles, et on kohaliku ühissauna klient.