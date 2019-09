Võidutöö toob Tapa Pikale tänavale rööpad

“Esialgu on ilu paberil, aga ma loodan, et see liigub peagi ka linnapilti,” lausus Tapa vallavanem Riho Tell. “Väike kartus, et kes see Tapa vastu ikka huvi tunneb ja konkursil osalemisega vaeva näeb, ei osutunud tõeks. Tuli kuus tööd, mis kõik on huvitavad ja omanäolised.”