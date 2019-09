Estonian Cell avab puitmassitehase uuendatud osa ja veepuhastusjaama

Estonian Celli juhatuse liige Lauri Raid ütles, et projekti raames rajati uudse tehnoloogiaga aeroobne reoveepuhastuskompleks, mis võimaldab merre suunata veelgi puhtama heitvee ja kasutada varasemast oluliselt vähem elektrienergiat. "Ülejäänud investeeringud tegime puitmassitehase seadmete laiendamiseks või asendamiseks, et toota puitmassi väiksema keemia- ja energiakuluga ning suurendada tootmismahte ligikaudu 10 protsenti," sõnas Raid.

Estonian Celli ühe omaniku Alfred Heinzeli sõnul on ettevõttesse 13 tegutsemisaasta jooksul investeeritud 50 miljonit eurot lisaks 153 miljoni eurosele alginvesteeringule. "Rajades Eestisse parima võimaliku tehnikaga tehast, uskusin väga Eesti konkurentsivõimesse välisinvesteeringute kaasamisel. Kahjuks vähenes Eesti konkurentsivõimelisus välisinvesteeringute kaasamisel kohe pärast Estonian Celli tehase käivitamist 2006. aastal ja see on piiranud uute kasvuinvesteeringute tegemist meie Eesti tehasesse," rääkis Heinzel. Ta lisas, et seepärast on kontsern suured projektid – kolm nüüdisaegset paberimasinat kogumaksumusega 380 miljonit eurot – realiseerinud Austrias. "Seal on soodsamad energiahinnad ja parem poliitiliste otsuste prognoositavus," märkis Alfred Heinzel.