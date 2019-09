Rakvere probleemsed valgusfoorid vajavad peenhäälestust

Linnas liikluskorraldusvahendeid haldava osaühingu Signaal Rakvere juht Kunnar Jalganen ütles, et midagi katki ei läinud, vaid fooridele kehtivad protseduurilised reeglid, mida peab järgima. Jalganen täpsustas, et foorid vajavad veel häälestamist. Kaheks päevaks lülitati need sisse, et vaadata, kas ikka töötavad. "Homme õhtuks paneme taas tööle," lubas Jalganen.

Fooridega oli probleeme juba veebruaris ja mais. Juuli lõpus lõi äike need lõplikult rivist välja. Pühapäeval paigaldati sinna uus, ligikaudu 3000 eurot maksev kontroller, ja foorid said tööle. Jalganen on varem Virumaa Teatajale öelnud, et töökindlam kontroller maksab umbes 15 000 eurot. Samas on plaanis linna liikluskomisjonis arutada, kas foore Jakobsoni ja Tallinna tänava ristmikule üldse vaja on. Foorid ei suuda kõiki probleeme lahendada. Näiteks tipptunnil ulatub sõidukite saba ikkagi teatrimäele.