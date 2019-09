Piltuudis: ameeriklased jagasid lastele korvpallitõdesid

Näpunäidete jagamine oli tiheda graafikuga sõprusmänge pidavatele ameeriklastele hea vaheldus. "Minu meelest on see ainult hea, et nad ei tee ainult tööd ega otsi endale mängupaika Euroopas, vaid teevad ka lastega trenni," märkis USA-st saabunud tiimi võõrustav Vinni spordikompleksi juht Ergo Prave.