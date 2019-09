Kaitseministeerium sõlmis Tapa omavalitsusega heade kavatsuste leppe

"Väikses Eestis on reservarmee mudelile põhinev riigikaitse kogu ühiskonna asi. Hindame koostööd kohalike omavalitsustega väga kõrgelt," ütles Jüri Luik. Kaitseminister nentis, et harjutusalad on üliolulised Eesti kaitsevõime tagamisel. "Pole mõtet relvadel, kui meie kaitseväelased ei saa nendega harjutada. Kui üks kord midagi juhtub, ei piisa sellest, et relvad on lihtsalt olemas," märkis Luik ja lisas, et oluline on relvade käsitsemise oskus.