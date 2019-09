Läänevirulane püüab Noortebändil tiitlit

Tänavusel võistlusel Noortebänd püüab teiste seas publiku hääli Haljalast pärit Kelly Vask, kes õpib Viljandis. Muusiku kohta on öeldud, et tal käib esimene aasta sooloartistina. Kelly Vase muusika on inspireeritud inimestest: kõikides lugudes on keegi inimene, kas tema ise või mõni teine, kellele ta mõtleb.