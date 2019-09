Vee tänava sild läks remonti

Maanteeameti ida regiooni sillainsener Olari Valter viitas kokkuvõtvas hinnangus eeskätt Vee tänava silla kandetarindite seisukorrale, mille puhul on näha, et armatuur alt roostetab ja korrodeerumine on olnud intensiivne. Ühtlasi soovitas ekspert leida linnal vahendeid selle silla asendamiseks.