Vainupeal sõnastati küla hea tava

Vainupea Külaseltsi eestvedaja Mario Luik ütles, et tegemist on Vainupea küla inimeste ühiseid väärtusi ning põhimõtteid koondava ülevaatega.

Vainupea küla hea tava on jagatud viieks põhiväärtuseks: oleme sõbralikud ja hoolivad, hoolime puhtast ning hoitud merest ja metsast, innustame algatusõhinat, seisame küla miljööväärtuslikkuse säilimise eest, tagame turvalisuse. Hea tava on kirjas külaseltsi kodulehel ning see pannakse üles küla infostendidele.