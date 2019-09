Juhtkiri: elava tule soojus

Kuigi küttepuude müüjad üritavad väita, et nende hind on viimastel aastatel ühel tasemel püsinud, teavad puudega oma elamise soojaks saavad inimesed vastu väita, et nii see sugugi pole. Ahjupuude hind kargas ostja jaoks kõrgustesse mullu kevadel pärast metsa ülestöötajatele väga kehva talve. Ja sinna kõrgele see jäänud ongi.