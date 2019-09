Aktiivsed lapsed tahaks ju hirmsasti kõike teha – mängida palli, käia ujumas ja kergejõustikus, õppida mõnda pilli ja põristada mudelautoringis. Valikuid on väga palju.

Ainus, millest puudu jääb, on aeg. Ei jõua käia kolmes trennis, sest iga treener tahab oma hoolealuseid näha kaks või kolm korda nädalas. Isegi kui lapsel on üks või paar lemmiktegevust, millega ta kindlasti tegeleda tahab, on nende kõrvale midagi kolmandat keeruline pressida.