Vastukaja: mis on eesmärk?

Eestis käivad asjad praegu umbes seda rada pidi, et paise juurde ehitada ei tohi ning hüdroenergia tootmisrajatisi üritatakse iga hinnaga lammutada. Meie keskkonnakaitsjad väidavad, et hüdroenergia osatähtsus üldises energiabilansis on Eestis väga väike, mis tegelikult nii ka on, kuid kas saab ikka väita, et see pole üldse oluline? Möödunud nädala Postimehes sattusid kõrvuti kaks huvitavat hüdroenergiateemalist artiklit. Üks räägib vägikaikaveost Kunda hüdroelektrijaama pärast, teine uudis tuleb Türgist, kus uputatakse 3000 elanikuga linn, et hüdroenergiat toota.