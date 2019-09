Väikesest Kadilast leiab lahendi mitmele suurele probleemile

Kadilas seesuguseid probleeme ei ole. Küll aga on seal ilmselt kogu riigis ainulaadse ameti pidaja – Kadila endise koolimaja perenaine. Milvi Tubli – tema see on. Naine ise tunnistas, et tal pole seni tulnud pähe uurida, kas analoogseid ametikohti on riigis veel. Küll aga pidi tema sõnul olema teinekord pisut imelik tunne kirjutada alla ametlikele dokumentidele sellises mõneti kentsakas ametis.