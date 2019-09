Eakatele liiklejatele korraldati täiendkoolitus ja õppesõit

Need 21 läänevirulast, kes osalesid maanteeameti korraldatud eakate sõidukijuhtide täiendkoolitusel, liikluses ilmselt ei “kakerda”. Koolitus toimus esmaspäeval Tapal. Tegemist on üle­eestilise ettevõtmisega, samalaadseid täiendkoolitusi toimus või toimub igas maakonnas.

“Väga asjalik koolitus,” võttis Helmi kokku need kaks päeva, mis algasid esmaspäeval loengu ja rühmatööga ning lõppesid praktilise sõidutunniga päev hiljem. “Kuulasin teoorialoenguid, sain näpunäiteid meditsiini valdkonnast. Tegelikult ma ise ei teadnudki tulla, tuttavad kutsusid. Mul oli vaba päev, ja nüüd ei kahetse, et osalesin.”

Sõiduõpetaja, liikluskonsultant ja koolitaja Jana Õnneleid kinnitas, et koolitusel osalenud eakate sõiduoskuse üle pole põhjust kurta. “On tüüp­eksimused, aga neid on ka noortel või kogenud juhtidel,” rääkis ta. “Probleeme on sõidurajal paiknemisega, vasakpöörde sooritamise ja suunatule kasutamisega.”

Mis puudutab “kuradi vanamehi”, ei vaielnud Jana Õnneleid sellele vastu, et mõnede eakate sõiduoskuse ja tähelepanuvõimega on liikluses probleeme. “Koolitusele tulevad siiski vaid need, kes on ise aktiivsed või oskavad end realistlikult hinnata ja võimalikku ohtu tunnetada. Need eakad, kes siin eile-täna osalesid, on küll tublid liiklejad,” lausus ta.