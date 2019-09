Viru Halud OÜ tegevjuhi Janis Üksiku sõnul on kombed muutumas ning maja kütmise viise on juurde tulnud. “Kuigi traditsiooniliselt on kõige rohkem ostetud lahtist toorest puud, on nüüd levima hakanud ka kuivatatud ning pakendatud puit,” rääkis Üksik. Põhjustena nimetas ta kombineeritud kütmist ning asjaolu, et uutes elamutes on suure koguse puude hoidmiseks liiga vähe ruumi.