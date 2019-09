Moe saatis turule esimesed purgiõlled

“Kuigi mõni kirtsutab ehk purgipakendi peale nina, on purgiõllel omad plussid,” lausus Moe õllevabriku tegevjuht Liisa Luhaste. “Pakend on kergem ja purgiõlut on seetõttu lihtsam transportida nii tootjal-tarnijal kui ka õllesõbral. Taara on purunematu ja mõjub hästi ka õlle kvaliteedile, sest UV-kiirgus ei pääse joogi kallale toimetama.”

Väiketootjad kasutavad taarana standardseid alumiiniumpurke, millele vabrikus oma etikett peale kleebitakse. Eri kujundusega purke pole lihtsalt mõtet tellida, sest partiid on väikesed ja taara omahind läheks liiga kalliks.

Suurematel väiketootjatel on juba omad purgivillimisliinid, kuid Moe õllevabrik kasutas oma uudistoodangu pakendamisel renditeenust.

“Üks tubli Eesti mees mõtles välja ja ehitas valmis kaasaskantava purgivillimisliini,” selgitas Luhaste. “Ta tuli ise kohale, villimine toimus meie juures.”

Tapa IPA on humalane õlu, mis on varem tuntud Organic IPA “lahjem vend”, selle kanguseks on mõõdetud 4,4 protsenti. “Muudatusi on retseptis veel, näiteks lisati peale keetu täiendavat humalat,” mainis ettevõtte tegevjuht.

Gooseberry Weisse on aga esimene Moel toodetud nisuõlu, millele annavad maitsenüansi valged tikrid. “Täpselt sellisel kujul jääb see õlu ilmselt ainupartiiks – järgmisele meie nisuõllele lubas pruulmeister lisada mõnd teist marja,” lausus Luhaste.

Peale nende kahe on Moel käärimas veel üks uus õlu, millesarnast pole ettevõte samuti varem tootnud. “Töönimi on Flandria Red. Tegemist on hapumaitselise õllega, mis käärib eraldi konteineris, sest kasutatav pärm on selline, mida ei taha teiste seadmetega kokku lasta,” rääkis Liisa Luhaste. “Ka see õlu läheb ainult purki.”