Mihkel Juhkamit soovitakse saata Euroopasse

„Eesti kohalike omavalitsuste hääle kuuldavaks tegemine ja nende kaasatus Euroopa Liidu otsustes viib meie sõnumi kaugemale ja võimaldab samas jagada teiste liikmesriikidega häid praktikaid,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu on hea meel näha, et Eesti linnade ja valdade liit on valinud enda esindajateks väga tugevad ja kogenud omavalitsusjuhid, kes on hästi kursis meie regionaalvaldkonna väljakutsete ja võimalustega.“