Galerii: Viru jalaväepataljoni nooremallohvitseride baaskursus on lõpusirgel

Kursuse ülem leitnant Priit Põdersalu ütles, et ilm on sügiseselt muutlik, aidates kursuslasi ilusti proovile panna. "Kõik põhilised lahinguliigid on praeguseks läbi harjutatud ning järgmise nädala lahinglaskmised panevad kursusele punkti. Sõdurid saavad enda oskusi näidata jaokoosseisus nii kaitsel kui rünnakul, nii valges kui pimedas," rääkis Priit Põdersalu.