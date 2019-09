Muugas avati pink Ilma Lausveele

Muuga Maanaiste Selts asutati 1928. aastal. Seltsi tegevus, mis soikus nõukogude perioodil, äratati Ilma Lausvee initsiatiivil koos Eesti taasiseseisvumisega taas ellu. Ilma Lausvee on olnud aastakümneid seltsi eestvedaja, tegus projektide kirjutaja. Seltsil on Muuga spordihoones oma korrastatud ruumid, kus on üleval kangasteljed ja kus saab ka kool pidada tööõpetuse tunde. Selts osaleb oma liikmete valmistatud käsitööesemetega Muugas peetavatel üritustel ja mujal käsitöölaatadel.

Seltsi tiiva all on varasematel aegadel tegutsenud rahvatantsurühm, näitering ja segakoor, kapell. Elanikkonna vähenedes ja vananedes on praeguseks tegutsema jäänud vaid kapell. Muuga maanaised suhtlevad aktiivselt teiste seltsidega. Kogu Muuga kultuuri- ja seltsielu on Muuga maanaiste õlul. Koos Muuga kooliga korraldatakse Muuga mõisa päevi ja teisi üritusi. Hiljutine suurem ettevõtmine oli naisseltsil kirjandusliku toidufestivali "Sõna ja soustiga" korraldamisele kaasaaitamine.