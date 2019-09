Porkuni veetase on kõvasti langenud

Vihmavaene suvi on jälle Porkuni järve veetaset palju alandanud. Porkuni külaelu eestvedaja Ain Aasa sõnul hakkas veetase langema umbes kuu aja eest. Et selja taga on ikkagi võrdlemisi kuiv suvi, on Aasale teadaolevalt vesi alanenud veekogudes üle Eesti ja Soomeski.