Pritsimehed käisid Tallinnas riiki päästmas ja lubatut meelde tuletamas

Eile lõuna paiku sammus Tallinnas vabariigi valitsuse residentsi, Stenbocki maja poole Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa operatiivkorrapidaja Aivar Lepp, kes oli päästjate korraldatud aktsioonis ainus maakonda esindav pritsimees. Lepp on ka päästeala töötajate ametiühingu juhatuse liige.

Eile korraldas päästeala töötajate ametiühing Stenbocki maja ees piketi pritsimeeste palgatõusu toetuseks. Piketi eesmärk oli juhtida valitsuse ja riigikogu tähelepanu päästjate endiselt keerulisele olukorrale, kus keskmise töötasu kiire tõus koos riigiteenistuja olematu palgatõusuperspektiiviga on sisuliselt ära nullinud aasta alguses teoks saanud päästjate töötasu suurenemise. Ametiühingu hinnangul ollakse nüüd seisus, kus madala töötasu tõttu on vabanevaid ametikohti ülikeeruline täita, mis koosmõjus päästeameti eelarvekärpega mõjub negatiivselt elanikkonna turvalisusele.

“Läheme tuletame valitsusele meelde, et nad oma lubadusi täidaks,” sõnas Stenbocki maja poole astuv Aivar Lepp. Meie maakonnas tema andmetel madala palga tõttu keegi päästjatest töölt lahkumas ei ole.

Küll on kuulda olnud sahinaid, et need pritsimehed, kes töötavad ühel ajal kutselises ja vabatahtlikus komandos, kaaluvad vabatahtlikust tegevusest loobumist.