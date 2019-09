Vinni ja Väike-Maarja valla rahvas saab tasuta hingeabi

“See on vajalik teenus ning inimesele tasuta. Lääne-Virumaal ei ole väga palju psühholooge. See on väga-väga vajalik,” tõdes Kasu ja nentis, et teenuse maht on 20 tundi kuus.

“Eripedagoogide, psühholoogide ja logopeedide järele on suur vajadus. Tasuline psühholoogi teenus on inimese jaoks kallis. Kui vald on nõus seda kompenseerima, on see suur asi,” tunnistas Rosental ning lisas, et Väike-Maarja vallas on teenuse vastu väga suur huvi. Järjekord on tavaliselt kuu aja pikkune.