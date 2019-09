Märten Matsu näitab ennast muusikuna

“Tere! Mina olen Märten Matsu ja teid ootab ees autorikontsert “Matsu ja sõbrad”. Nagu suurem osa minu sõpru ja võibolla mõni võõraski teab, on Märten Matsu üks kõige ebamusikaalsemaid inimesi, keda nad on kohanud,” tutvustas ennast esineja.

“Minu lauljakarjäär piirdus ajaga umbes esimesest viienda klassini, mil ma käisin Saue gümnaasiumi poistekooris. Ma tulin sealt ära, kui sain aru, et olen kõikidest teistest lauljatest üle – teistel pole minu kõrval lootustki. Pärast seda on minu lauluoskus läinud roostetama ja läikima ma seda enam pole löönud. Peale selle, et ma enam laulda ei oska, ei oska ma ka mängida ühtegi pilli, ma ei tunne nooti. Nagu öeldakse – kõigile polegi antud. Aga kuna käes on 21. sajand ja tehnoloogia on üpriski kaugele jõudnud, on tänapäeval võimalik arvutiga kõike teha.”