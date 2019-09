Graafikud viivad unenäolisele rännakule

Kaija Kesa, kelle tööd on väikese saali eesruumi seintel, jutustas, et kujutab graafilistel lehtedel rännakuid. “On Mohni saare kivide teemaline seeria. On fotodena tunduvad tööd, mis on tegelikult graafikatehnika – on käsitsi trükitud. Need on ühel jõematkal pildistatud, aga sügavtrükitehnikas valmistatud,” selgitas ta. Kuivnõelas loodud putukate seeria tuli Kesa sõnul sellest, kui kõneldi mesilaste suremisest ja putukate osast maailmas. “See teema puudutas ja tegin selle pühendusega mesilastele.”