Triinu Sikk jäädvustas musti maasikaid

Ta rääkis, et esialgu plaanis ta koos teise vabatahtlikuga teha lastest passipilditaolised fotod, aga pildid ei tulnud päris niimoodi välja. “Kel oli pluus viltu seljas, kel nina tatine, kes sügas ennast. Aga meile tundus kohe, et las nad olla sellised, nagu nad on, et polegi vaja neid mingitesse raamidesse panna. Mulle tundub, et ongi kõige toredam, et igaüks on nii omamoodi,” kõneles Triinu Sikk.