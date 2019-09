Lennuk ja laulusõnad: hetked näitusel

“Me kõik püüame selle nimel, et avastada endas varjatud andeid, mida meil ei ole. Kuna mina ei oska teha midagi, mis oleks esteetiliselt kaunis nagu maalikunst, tegelen ma vabal ajal hobi korras niisuguse asjaga nagu laulusõnade kirjutamine,” sõnas Urmas Lennuk.

Laulutekste on Lennukil aastate jooksul valminud 180 ringis.

“Teen neid sedasi, et kui muud asjad ära tüütavad, siis see on niisugune meditatiivne vorm. Kui teised lähevad parki maalima, siis mina kodus nokitsen neid teha. See on tõesti hästi lõõgastav,” lausus ta.

Dramaturg mainis, et pani näitusele ka selliseid asju, mis on “natuke häbiväärsemad”, aga seal on väga hea muusika. “Selle näituse juurde käib ka audiopool, kus ma kommenteerin oma häbi. Salvestised ja kommentaarid on saadaval digitaalsete seadmete ja kõrvaklappidena, mida saab küsida kohvikust,” selgitas ta.