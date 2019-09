Kolumn: oleks kui kosmiline nullsummamäng

See riik, millest enamik inimesi ilmselt kuulnudki pole, kannab nime Bhutani kuningriik ja asub kõrgel Himaalaja mäestiku idaserval otse kahe hiiglase India ja Hiina vahel. Kuigi proportsioonidelt samaväärne, on mingeid muid ühisosi tolle riigi ja Eesti vahel otsida üpris tulutu. See on teine maailm, millest on ähmast ettekujutust võimalik luua kas siis Apelsini lööklaulu “Himaalaja” või näiteks aastaid tagasi Virumaa Teatajas ilmunud reisikirjelduse põhjal sellest saladuslikust paigast.