Nädala kaja: traditsiooniline ja stand-up

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonivalitsus paneb usinalt kokku järgmise aasta riigieelarvet. Nüüd on saabunud see aeg, mil võimule pääsenud peavad kaitsma riigikogu valimiste eel valijatele lubatut ning lubadused arvude keelde teisendama. See, et kõigeks raha ei jätku, on ilmselge. Samuti on ilmselge, et pole valdkonda või elanikkonnagruppi, kellel oleks raha ülearu ja king ei pigistaks.