Väike-Maarja osaleb Teadlaste Öö festivalil

Seekord on väljapanekud Järsil, Tamsalus, Rakveres, Kundas ning esimest korda Väike-Maarjas. Teadlaste Öö kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kaisa Hansson rääkis, et Väike-Maarjas korraldab töötuba kooliõpilane. “Noormees eraldab nutitelefonilt bakterikultuure. See on äärmiselt intrigeeriv teema ning kõnetab kindlasti paljusid,” ütles Hansson. Lisaks soovitas Hansson kindlasti käia Kunda tsemendimuuseumis, kus arutletakse tuumaenergeetika üle.