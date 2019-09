Kohvikus saab suhelda mitmes keeles

“Põhiliselt saab meil harjutada eesti keelt, aga tänavu anname võimaluse ka vene keele huvilistele. Ja kui keegi on valmis mõnda kolmandat keelt pakkuma, siis saab ta siin võimaluse,” ütles Lääne-Virumaa keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets. Ta lisas, et kui on huvilisi, saab rakendada niinimetatud tandemõpet, kuid raamatukogu oleks selleks kohaks, kus inimesed kokku saavad.

“Keelekohvik on koht, kus saab läbi omavahelise suhtluse kõnekeelt õppida. See on täiendavaks abiks ka keelekursusel õppijatele. Ühtlasi on see koht toredateks kohtumisteks uute sõpradega,” julgustas Lea Lehtmets huvilisi keelekohvikusse sisse astuma.