Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tekitajate hulgas on kõige enam rinoviirust, mis väljendub nohu, kurguvalu ja palavikuna. Mitmest haridusasutusest nenditi, et paljusid vaevab juba ka kõhu- ja oksetõbi. Ka silmapõletik on sagedaseks külaliseks.