Rakvere linnavalitsus andis oma panuse maailmakoristuspäeva

Paari tunniga korjati krundilt kokku konteineritäis, ligi viis tonni prügi. Rakvere abilinnapea Triin Varek ütles, et tegemist oli kellegi ehitusprahiga. Prügikottidesse pandud rämps oli justkui maasse kaevatud, nii et oli tükk tegu neid kotte kätte saada.

"Meie liikumine kasvab iga päev ja ja ma olen veendunud, et maailmakoristuspäev 2019 on veelgi suurem ning miljonid inimesed ja organisatsioonid tulevad kokku, et tõsta teadlikkust globaalsest prügiprobleemist ja innustada meid kõiki ühiselt leidma kriisile lahendusi," ütles Heidi Solba, Let's Do It World president ja võrgustiku juht.