Koolinoortelt oodatakse konkursile ideid heaolu ja tervise parandamiseks

"Tänapäeva noored hoolivad ühiskonna tervisest ning tahavad selle parandamisel võimalikult palju ise osaleda," sõnas rahvastikuminister Riina Solman. "Täiskasvanute ja riigi kohus on neid noori õpetada kogukonnas leiduvaid probleeme märkama ning neile ka lahendusi otsima. Esmakordselt läbiviidava projekti eesmärk on nii noorte endi innustamine kui ka õpetajatele sisendi andmine, kuidas kodanikuühiskonna ja -algatuse temaatikat tundides käsitleda, et ükski leidlik õpilane ei jääks ilma võimalusest ühiskonnas ise kaasa lüüa."