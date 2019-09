Otsitakse parimaid turismiedendajaid

SA Põhja-Eesti Turism juhatuse liikme Karmen Paju sõnul saavad Põhja-Eesti parimate turismiarendajate konkursile kandidaate esitada eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused. "Turismikaardil püsimiseks teevad ettevõtted ja organisatsioonid igapäevaselt jõupingutusi, seega on meil kõigil mõistlik hoolitseda selle eest, et initsiatiiv saaks märgatud ning hea sooritus vääriliselt tähele pandud. Praegu on hea võimalus pühendunud tegijaid märgata ning sellest ka teistele teada anda," rääkis Paju.