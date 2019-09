Kas sügise sabas saabub vananaistesuvi?

Sagadis elav loodusmees Peeter Hussar, kes jämedaks kasvanud lepikut harvendas ja niimoodi talvest mõtles, läks sügisest rääkides suvele üle. “Suvi oli natukene kiirevõitu. Asjad juhtusid oluliselt varem, lausa kaks-kolm nädalat,” lausus Hussar.

Selles rütmis on tiksunud tänaseni välja. “Jõuame selle sügise eripärani, loodus on vara valmis saanud. See võib tähendada, et hakkas varem pihta, läheb suurema kulminatsioonita ja siis avastad, et kõik,” ütles Hussar.

Loodusmehe jaoks on oluline märk sookured. Hetk tagasi oli Hussarile helistanud tuttav, kes uuris kuidas Sagadis on lood sookurgedega. See pani Hussari mõtlema. “Jõudsime järelduseni, et veel ei ole saabunud, aga ei ole ka imestada, et oktoobri keskpaigas ütled, et juba ongi läinud.”

Hussar nentis, et ootab vananaistesuve ja pole isegi seenele jõudnud. “Pole sellist seenekorjamisilma-tunnet veel olnud,” lausus loodusesõber. Lisaks metsa minekule soovitas ta varahommikuti Kadrina, Haljala ja Sagadi ümbruses sookurgede lendu põllu kohal kaema minna. “See on ilus asi,” nentis Hussar. Ta lisas, et ilmselt jõuavad sel aastal paari nädala jooksul kohale ka haned.

Vihula kandis toimetav loodusterapeut Hipe Rohila oli just teel seenele, et täiendada oma lehterkukeseenevarusid. “Tean, et neid on lausa nii palju, et saan vikatiga niita, panen need kuivama, et sügisevõlu talvel süüa,” rääkis Rohila, kes on märganud, et sügisande, mida loodus mitu aastat kuigi lahkelt pakkunud ei ole, leidub tänavu kõvasti.

Taimetark sõnas, et ootab ilusa suve jätkuks pikka kaunist sügist ja usub, et tuleb ka vananaistesuvi. “Aga kured on peaaegu läinud, see näitab, et kisub tõsiselt sügise poole,” nentis Rohila.

Ta julges ennustada pihlakate ja sarapuude võimsa saagi põhjal, et kui sügis lõpetab oma käigud, siis võib talv näidata meile oma külma ja rasket poolt.