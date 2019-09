Korteriühistud saavad küsida toetust küttesüsteemile.

KIK-i projektikoordinaator Reet Utsu sõnas, et mitu tublit korteriühistut on taotluse esitanud, kuid vooru eelarve 500 000 eurot ei ole veel täitunud. "Kui korteriühistul on eelprojekt olemas või lähiajal valmimas, siis jõuab veel taotluse esitada," julgustas Utsu korteriühistuid.