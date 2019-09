Kuivatid said suure kiirega hakkama

Andres Lindam ütles, et suurt kasumit viljakasvatajad tänavu ei teeni, kuid väga kurta ka ei saa.

Põllumeeste ühistu KEVILI Roodevälja terminalist on teele läinud juba kaks laevatäit vilja ja kolmas on komplekteerimisel. Nii põllumeeste kui ka KEVILI esindajad kinnitavad, et augustikuu oli töö mõttes väga pingeline, kuid vilja põllule või mujale ebasobivasse paika ladustama ei pidanud.