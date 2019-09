Ulvi ja Viru-Kabala vaheline kergtee valmib vastu sügist

Vinni abivallavanem Eerik Lumiste märkis, et leping nägi ette kergliiklustee valmimise septembri lõpuks ja nii see lähebki. “Ise lootsime, et saab varem valmis, sest ehitaja hakkas suure hooga esialgu peale, aga läks ikka nii nagu läks,” kõneles abivallavanem.