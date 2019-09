Päikest jagus maitsepeol silmisse ja supipatta

Jooksujalu viimseid korraldusi jaganud Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte teatas, et päikesega oli kokkulepe ja et too sellest kinni pidas, on tõesti hea. Hea näis olevat kõigil. Potid-pannid telgis ja varjualustes aurasid, kulbid välkusid, inimesed tunglesid, jalutasid ja üha naeratasid, veidi aja pärast ka juba sõid: seistes, ringi sammudes, toetudes pingile või istudes kividel kesk väljakut.