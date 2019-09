Jahenev õhk, punased pihlamarjad, vihmahood ja hallid pilved. Ühine nimetaja? Sügis. Teine veel – hala. Alles see kõikjalt kostis: suvi läbi, oi-oi, jälle kooli, kummikud välja, külm, kurb ... Ja see, kellele sügis hoopis meeldib, ei söandagi seda tunnistada. Kuidas suveleinajate seltsis hõisata, et oo, mina armastan sügist?