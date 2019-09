Mobiilne kiiruskaamera on Virumaal fikseerinud ligi 400 rikkumist

Riigile siit paraku trahvitulu ei tule. Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi välijuht Annika Elm selgitas, et suvel Virumaale antud ainuke mobiilne kiiruskaamera töötab praegu veel testrežiimil. See tähendab, et kaamera on teedel olemas ja fikseerib rikkumised, kuid karistada rikkujaid ei saa.