Janek Õiglane Doha MM-ist: "Ootan juba melu"

"Viimati kui Rakveres [Eesti meistrivõistlustel] võistlesin, siis oli lauspäikese käes ligemale nelikümmend kraadi. Mõnes mõttes olen ühe kümnevõistluse selja taha jätnud ja selline kogemus on olemas," rääkis ta Virumaa Teatajale antud videousutluses. "Ootan juba melu, et selline MM-i närv võiks sisse tulla. See on mõnus tunne."