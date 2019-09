Käsipalli meistriliigas tuleb liider Viljandi külla koduseinte tuge nautivale Tapale

SK Tapa treener Aron Jaanis ütles Eesti Käsipalliliidu pressiteenistuse vahendusel, et meeskond naudib tõepoolest võimsat fännide tuge. "Võib öelda, et meil on kaheksas mängija platsil. Usun, et meeskond on selle oma esitustega teeninud – juba eelmise hooaja lõpetasime positiivselt. Publik tahab väljakul näha võitlust ja oma kasvandikke. Nad annavad kaotuse andeks, aga ei andesta, kui jalg sirgu lastakse," rääkis Jaanis.