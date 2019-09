Rakvere postitöötajad kogusid vähekindlustatud peredele seitse kastitäit koolitarbeid

"Kuuldes, et Rakveres on ligi 50 last, kes alustavad õppeaastat tühja koolikotiga, mõtlesime, et saame üheskoos neid lapsi aidata ja puuduvad koolitarbed kokku koguda. Kohalikud õpetajad on öelnud, et on peresid, kel ei jätku vahendeid isegi kõige tavalisemate vihikute, pliiatsite ja kunstitarvete ostmiseks. Harvad ei ole ka juhused, kui õpetajad neid ise kooliaasta vältel lastele soetavad," lisas ta. Karoni sõnul usuvad jaotuskeskuse töötajad ja projektis osalejad, et igaühe võimuses on maailma paremaks muuta ning alustama peab just oma kodu lähedalt.