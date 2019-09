Teisest isikust ebaõige kujutuse loomine on vähenev kuriteoliik

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova selgitas, et karistusseadustiku teise isiku identiteedi ebaseaduslikku kasutamist käsitlev paragrahv määratleb kuriteoks teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele-huvidele või on varjatud kuritegu.