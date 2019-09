Ajateenistus hakkab sarnanema töölkäimisega

Nooremseersant Karl Konnapere liitus sel suvel tegevteenistujana Scoutspataljoniga, olles äsja samas üksuses lõpetanud ajateenistuse. Tema üksuse elukorraldus erines omajagu sellest, mida sõdurid kaitseväkke astudes oodanud olid. Suur osa 11 kuust kulges nõnda, et tööpäeva lõpus anti sõduritele vaba voli otsustada, kuidas nad oma aega sisustavad.

Kes elas lähedal, võis käia iga päev kodus. Kaugemal elavad ajateenijad said minna näiteks kinno või linna peale aega veetma. “Oligi nagu vaba elu, polnud seda tunnet, et oled kinni kuskil,” meenutas Konnapere. “See tuli kindlasti paljudele väga suure üllatusena, et nädala sees saad väljas käia.”