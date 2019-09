Galerii: Rakvere linnapead umbusaldati

Marko Torm ütles, et linnapea amet juba on kord selline, kus alati peab olema valmis sellisteks hääletusteks ja ametist ilmajäämiseks.

"Pärast 14 aastat on mul nüüd unikaalne võimalus käia pojal koolis vastas, viia abikaasa sööma, minna trenni," kirjeldas Torm oma hetkeemotsioone. "Rakvere linnas on viimastel aastatel läinud poliitika isiklikuks, varem ajasime ikka koos Rakvere-asja. Midagi on nüüd muutunud."