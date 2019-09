Kiri: mõttetalgud Aaspere mõisas

Tuleb tunnistada, et enamik inimesi oli tulnud kohale puhtast huvist selle vastu, milline Aaspere mõis seest välja näeb – osa neist polnud kunagi seal käinud, teistel aga olid ajendiks ammused isiklikud mälestused. Ka mõisa esindaja tunnistas, et mõis on olnud avalikkusele pikalt suletud ja nad tahavad olukorda muuta, andes mõisa avalikuks kasutamiseks ning olles valmis sellesse rahaliselt panustama.

Arutelu käigus jõuti mitmesuguste võimalusteni. Osa neist nõuaks suurt investeeringut, teisi saaks realiseerima hakata peaaegu kohe. Kohalike meelest on olnud murekohaks mõisa park, mis Aaspere kooli tegutsemise ajal oli alati korras ja hooldatud, nüüd aga hoolitsemata ja rajad on seal raskesti läbitavad. Leiti, et alustada võikski pargist, et seal saaks korraldada spordiüritusi – olemas on ju head mäed ja maastik, kus saaks pidada jooksuvõistlusi, talvel aga suusaradu teha. Paralleelselt spordivõistlustega võiksid olla ka mõisas uksed avatud, et huvilised saaksid sinna uudistama minna.