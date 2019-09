Ilmselt on paljudele tuttav olukord, et perekonna “valduses” on hulk hauaplatse, kuhu on maetud mõni väga kauge sugulane, kellest enam keegi õieti midagi ei tea, ning nooremale põlvkonnale on nende kalmude hooldamine muutunud tüütuks kohustuseks. Hauaplatse aga võssa kasvada lasta ka ei tihka.